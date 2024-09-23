رابط فحص كابونة الوكالة لشهري 9 و10 مكان وموعد التسليم

فعلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، رابط فحص كابونة الوكالة لشهري 9 و10 والخاص بسكان مدينة غزة والشمال.

وبعد طول انتظار يستطيع المواطنين الفحص والتشييك على أسماءهم عن مكان وموعد التسليم الخاص بكابونة الوكالة عن شهري 9 و10.

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وفي ظل الحرب الشنعاء بات معظم المواطنين من سكان قطاع غزة يعتمدون على كابونة الوكالة مع اشتداد الحصار ومنع سلطات الاحتلال للمساعدات واغلاق المعابر.

لفحص كابونة الوكالة لشهري 9 و10 اضغــط هنــا

المصدر / فلسطين أون لاين