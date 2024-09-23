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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدفُ قاعدة لواء "غولاني" الصّهيونية بطائرات مسيّرة

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بالفيديو المقاومة الإسلامية في العراق تستهدفُ قاعدة لواء "غولاني" الصّهيونية بطائرات مسيّرة

23 سبتمبر 2024 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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العراق/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الإثنين، أنّها استهدفت  قاعدة مراقبة لواء غولاني "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرات مسيرة.

وقالت المقاومة العراقية، في بيان لها "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين قاعدة مراقبة لواء جولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأكدت أنّ الهجوم جاء "نصرة لأهلنا في غزة وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأمس الأحد، قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها نفذت هجومًا بالطيران المسير على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، مؤكدة أنه الهجوم الخامس في يوم واحد وأنها ستواصل هجماتها "بوتيرة متصاعدة".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية في العراق

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