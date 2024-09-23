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شهيد وإصابات بغارات "إسرائيلية" عنيفة على لبنان

23 سبتمبر 2024 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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بيروت/ فلسطين أون لاين

شنّ الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد لبناني وإصابة 6 آخرين جراء الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت بلدة بوداي غربي بعلبك، فيما أصيب عدد من المدنيين في غارات على عيترون والعباسية وكفررمان في جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أكثر من 80 غارة "إسرائيلية "استهدفت مناطق في النبطية جنوبي لبنان، منذ صباح اليوم.

وقالت قناة المنار اللبنانية، إن جميع البلدات الحدودية في جنوب لبنان وأطرافها من دون استثناء تعرضت للعديد من الغارات الجوية "الإسرائيلية" في العدوان الجوي المستمر.

وأعلن حزب الله، الإثنين، استشهاد أحد عناصره من بلدة عدلون، وذلك جراء الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، في وقت يواصل حزب الله إطلاق الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة تجاه الجليل والجولان.

وقال حزب الله اللبناني، في بيان له، إنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم أمس.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على لبنان

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