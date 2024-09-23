تخلّلها اشْتباكات ومواجهات.. الاحتلال يقتحم مدنًا في الضّفة ويشنّ حملة اعتقالات

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة ذكور حارس في سلفيت، واعتقلت عددًا من أعضاء الهيئة التدريسية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نفّذت حملة اعتقالات جماعية الليلة الماضية خلال الاقتحام المستمر في قرية حارس.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان عقب اقتحامها المدينة وعدة بلدات محيطة، عُرف منهم: أحمد فراس حسان، ونضال حميد صومان، والفتاة إصرار عبد الفتاح اللحام من مدينة بيت لحم، وحسين أحمد البدن، وسليمان أحمد كوازبة.

في أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد العزيز عماش من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، عقب الاعتداء على شقيقه بالضرب المبرح.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرية صرة جنوب غرب المدينة.

في القدس المحتلة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال قوات الاحتلال في حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعبوة ناسفة

في الخليل، أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "كرمي تسور" قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، بالتزامن مع مواجهات عنيفة في قرية الريحية جنوب المدينة.

