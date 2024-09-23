فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط فحص كابونة الوكالة لشهري 9 و10 مكان وموعد التسليم

"حيدر" .. جريحٌ ينتظر والديه في حضن الخالة "صابرين"

مسؤول "إسرائيلي" سابق يحذّر: هذا ما سيحدث في "تل أبيب" إذا اندلعتْ حربٌ في الشّمال

شهيد وإصابات بغارات "إسرائيلية" عنيفة على لبنان

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدفُ قاعدة لواء "غولاني" الصّهيونية بطائرات مسيّرة

"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ353.. مجازر دامية في المحافظة الوسطى وقصفٌ متواصل على غزّة

تخلّلها اشْتباكات ومواجهات.. الاحتلال يقتحم مدنًا في الضّفة ويشنّ حملة اعتقالات

ما سيناريوهات التّصعيد في لبنان وغزّة ؟ خبيران يجيبان

"محمد حجازي".. النّاجي الوحيد من مجزرة شطبتْ عائلته من السّجل المدني

بلومبرغ: هواجس "إسرائيلية" من تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضّفة الغربية

مسؤول "إسرائيلي" سابق يحذّر: هذا ما سيحدث في "تل أبيب" إذا اندلعتْ حربٌ في الشّمال

23 سبتمبر 2024 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
...

حذّر مسؤول عسكري "إسرائيلي" سابق، من خطورة اندلاع حربٌ في الشمال مع حزب الله، مؤكدًا أن الحزب سيحوّل "تل أبيب" إلى "سديروت" القريبة من قطاع غزة.

وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي "الإسرائيلية" العميد احتياط ران كوخاف، لهيئة البث الرسمية: "إذا اندلعت الحرب في الشمال فستصبح تل أبيب مثل سديروت"، في إشارة إلى المستوطنة المحاذية لشمال قطاع غزة والتي تتعرض منذ بداية الحرب لرشقات صاروخية.

وأضاف كوخاف: "ليست هناك حاجة لمناورة برية في لبنان لتحقيق ما هو مطلوب".

وقالت القناة الـ12 العبرية، أمس الأحد، إن أكثر من مليون مستوطن في نطاق نيران حزب الله.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل علام عبرية ودولية اندلاع حراق شرق حيفا وعكا وبينها إصابة مباشرة ل شركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية وقاعدة ومطار رامات ديفيد.

وقال الحزب في بيانين متعاقبين، إن "المقاومة استهدفت قاعدة رامات ديفيد جنوب شرقي حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، مرتين خلال ساعات ردا على اعتداءات الاحتلال الأخيرة في لبنان".

وأضاف في بيان ثالث: "قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمالي ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب مع لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة