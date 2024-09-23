مسؤول "إسرائيلي" سابق يحذّر: هذا ما سيحدث في "تل أبيب" إذا اندلعتْ حربٌ في الشّمال

حذّر مسؤول عسكري "إسرائيلي" سابق، من خطورة اندلاع حربٌ في الشمال مع حزب الله، مؤكدًا أن الحزب سيحوّل "تل أبيب" إلى "سديروت" القريبة من قطاع غزة.

وقال القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي "الإسرائيلية" العميد احتياط ران كوخاف، لهيئة البث الرسمية: "إذا اندلعت الحرب في الشمال فستصبح تل أبيب مثل سديروت"، في إشارة إلى المستوطنة المحاذية لشمال قطاع غزة والتي تتعرض منذ بداية الحرب لرشقات صاروخية.

وأضاف كوخاف: "ليست هناك حاجة لمناورة برية في لبنان لتحقيق ما هو مطلوب".

وقالت القناة الـ12 العبرية، أمس الأحد، إن أكثر من مليون مستوطن في نطاق نيران حزب الله.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل علام عبرية ودولية اندلاع حراق شرق حيفا وعكا وبينها إصابة مباشرة ل شركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية وقاعدة ومطار رامات ديفيد.

وقال الحزب في بيانين متعاقبين، إن "المقاومة استهدفت قاعدة رامات ديفيد جنوب شرقي حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، مرتين خلال ساعات ردا على اعتداءات الاحتلال الأخيرة في لبنان".

وأضاف في بيان ثالث: "قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمالي ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".