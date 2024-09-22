مستوطنون يشرعون بأعمال تجريف أراضي في قرية بالضفة

رام الله/ فلسطين اون لاين:

شرع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، بأعمال تجريف وتوسعة في أراضي قرية “أم صفا” شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤول محلي.

وقال مروان صباح، رئيس مجلس قروي أم صفا، إن “جرافات تابعة للمستوطنين بدأت منذ فجر الأحد أعمال تجريف في الجبل الشامي وجبل الرأس في قرية أم صفا”.

وأوضح صباح في تصريحات للصحافيين في رام الله أن “أعمال التجريف والمصادرة بدأت قبل نحو أسبوعين، وأن مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ 500 دونم من أراضي القرية”.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن المستوطنين “نصبوا خياما ومنعوا الاقتراب من المنطقة”، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

ولفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي موجود على مدار الساعة لتوفير الحماية للمستوطنين”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجراح وتهجير 26 تجمعا بدويا.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين