ما هو صاروخ فادي؟

أعلن حزب الله أنّه استخدم في عمليته العسكرية التي استهدفت شمالي إسرائيل، صباح اليوم الأحد، صواريخ فادي 1 و2، فما هي هذه الصواريخ؟

وفقا للمعلومات المتوفرة فإنّ صاروخ "فادي 1" هو صاروخ خيبر M220 عيار 220 ملم، سوري الصنع، يُستخدم لتعزيز القدرات الهجومية، و"فادي 2" صاروخ M302 عيار 302 ملم، الذي ظهر سابقا في منشأة عماد 4.

وتُعدُّ صواريخ M302 الأسلحة الفتاكة التي استخدمها حزب الله في الهجوم على (إسرائيل).

وأدخل هذه الصواريخ الجديدة في المواجهة مع (إسرائيل) ضمن رده الأولي على اغتيال عدد من قادته العسكريين البارزين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعلن حزب الله، صباح اليوم، أنه استهدف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية وشركة "رفائيل" بعشرات الصواريخ ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وصرح حزب الله في بياناته أن هذا الهجوم يأتي "ردًا على الاعتداءات الإسرائيليّة المتكررة الّتي استهدفت مختلف المناطق اللّبنانية؛ والتي أدّت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين، ورد أوّلي على ‏المجزرة الوحشيّة الّتي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللّبنانيّة يومَي الثلاثاء والأربعاء، كما أنه يأتي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة".

وصاروخ "فادي 1"، هو صاروخ "خيبر M220" عيار 220 ملم، يُستخدم لتعزيز قدرات الحزب الهجومية.

أما صاروخ "فادي 2": فهو صاروخ من عيار 302 ملم، الذي ظهر سابقًا في منشأة "عماد 4".

وتعتبر صواريخ M302 من الأسلحة الفتاكة التي استخدمها حزب الله في الهجوم على (إسرائيل).

وفقا للمعلومات المتوفرة فإنه لدى حزب الله 100 ألف جندي ووحدات قتالية خاصة، وترسانة صواريخ تقدر بنحو 200 ألف قطعة مداها الأقصى يصل إلى نحو 700 كيلومتر، ومسيرات وصواريخ مضادة للطائرات والسفن والدبابات.

وسبق أن صرح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بأن عدد مقاتلي الحزب يبلغ 100 ألف، من بينهم وحدة قتالية تحمل اسم "الرضوان"، وهي وحدة كوماندوز ذات خبرة قتالية عالية يبلغ عدد مقاتليها نحو 2500.

لم يكشف حزب الله عن ترسانته العسكرية بصورة واضحة وصريحة، إلا أن تقديرات لمراكز أبحاث ودراسات كشفت جزءًا مهمًا من تلك الترسانة.

ويمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من الصواريخ يقدر عددها بين 100 و200 ألف صاروخ، وقذائف هاون وقذائف صاروخية، منها مئات الصواريخ عالية الدقة والتدمير.

وأطول صواريخ الحزب مدى هي صواريخ "سكود سي" و"سكود دي" التي يصل مداها إلى نحو 700 كيلومتر، ويمتلك الحزب منها عددًا محدودًا.

كما يمتلك الحزب أيضًا صواريخ بعيدة المدى، مثل صاروخ "زلزال" أو النسخة المطورة منه التي تعرف باسم "فاتح 110" بعدد يصل إلى 30 ألف صاروخ.

وتحمل النسخ المطورة من صواريخ "فاتح 110" نحو 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ويمتد مداها بين 200 إلى 300 كيلومتر، وهي مجهزة أيضًا بآليات ملاحية دقيقة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" وتتمتع بقدر كبير من الدقة والتدمير.

أما عن الصواريخ متوسطة المدى، ففي ترسانة حزب الله نحو 80 ألف صاروخ من طراز فجر 3 و5 و"خيبر" أو "رعد 2 و3"، وهي صواريخ تصل إلى بعد 100 كيلومتر، بينما يمتلك الحزب نحو 40 ألف صاروخ من نوع "غراد" بمدى يمتد بين 15 إلى 20 كيلومترًا، إضافة إلى صواريخ كاتيوشا الروسية التي يصل مداها إلى 30 كيلومترًا.

كما يمتلك حزب الله كذلك صواريخ مضادة للسفن من طراز "سي 802" صينية الصنع، وقد نجح عام 2006 باستخدامها لإصابة سفينة حربية إسرائيلية كانت على بعد 16 كيلومترًا قبالة سواحل لبنان.

ومن بين الصواريخ المضادة للسفن، يمتلك الحزب صواريخ "ياخنوت" الروسية المطورة من صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات، إذ يبلغ مداها بين 120 و300 كيلومتر.

ومن الأرض والبحر إلى الجو، يمتلك الحزب قدرات عسكرية تستطيع التصدي للطائرات عبر صواريخ "إس إي 17" و"إس إي 22" التي تستطيع ضرب الطائرات المسيرة والمروحيات، إذ أعلن الحزب إسقاطه مسيرة إسرائيلية لأول مرة جنوبي لبنان بصاروخ أرض جو في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ العام 2006 طوّر حزب الله منظومة طائرات مسيرة، إذ أصبح يمتلك القدرة على تنفيذ مهمات استخبارية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر عبر طائرات "أيوب" و"مرصاد" التي يمكنها أيضًا نقل حمولة صغيرة من الذخائر.

وأبرز الصواريخ المضادة للدروع التي يملكها حزب الله هي صواريخ "كورنيت" الروسية الموجهة، والتي يصل مداها إلى نحو 5 كيلومترات، وتمتلك قدرة تدميرية هائلة.

المصدر / وكالات