"دون سابق إنذار".. الدفاع المدني بغزة: الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأعلى بين الشهداء

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الأعلى بين شهداء القصف الإسرائيلي للمنازل السكنية، ومراكز النزوح، خلال أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للدفاع المدني، أظهر معطيات أن من بين كل 10 شهداء كان 3_ 7 شهداء هم من فئة "الأطفال والنساء".

ووفقًا للتقرير، فإن 2_ 8 جثامين من بين كل 10 جثامين شهداء تظهر عليها تشوهات، كالبتر والاجتزاء؛ بفعل شدة القصف، وتعرضها لانهيارات الأسقف والكتل الأسمنتية عليهم.

ولفت الدفاع المدني إلى تزايد عدد الشهداء في الأطفال والنساء؛ بسبب القصف الإسرائيلي المباشردون سابق إنذار لمنازل المواطنين، وللمدارس، والخيام التي تؤوي النازحين.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية، اليوم الأحد، يومها الـ 352 تواليًا وسط استمرار القصف وارتكاب المجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و 391 شهيدًا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و 760 مصابًا بجروح متفاوتة؛ وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية الصادر أمس السبت.