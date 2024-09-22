رئيس سابق للموساد: حكومة نتنياهو كانت تدرك أن الغارات قد تقتل المحتجزين بغزة

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو إن حكومة بنيامين نتنياهو كانت تعرف أن كل غارة جوية على قطاع غزة يمكن أن تقتل المختطفين، ولم يزعجها ذلك.

وأضاف باردو في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأحد "(إسرائيل) اختارت الانتقام وكانت تعلم أنه لا يمكن تحرير كل المختطفين بعمل عسكري".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت في الخامس عشر من الشهر الجاري بأن الجيش أبلغ عائلات 3 أسرى إسرائيليين بمسؤوليته عن مقتلهم يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن الأسرى الثلاثة هم الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزر والإسرائيلي إيلا توليدانو.

وذكر تحقيق لجيش الاحتلال أن الأسرى الثلاثة كانوا محتجزين بنفق في جباليا شمالي قطاع غزة، وقد قتلوا جراء استنشاق الغاز الذي انتشر في النفق بسبب غارات الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين