"قتل جريحًا وإجبار أعزل على خلع ملابسه".. صور من مسيرة "إسرائيليَّة" تكشف جرائم جديدة في غزَّة (فيديو)

وكالات/ فلسطين أون لاين

أظهرت مقاطع فيديو "مروعة" مصدرها مسيّرة إسرائيلية أسقطتها المقاومة في قطاع غزة، انتهاكات "وحشية" نفذها جنود إسرائيليون بحق شبان فلسطينيين في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت صور المسيّرة الإسرائيلية، التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، إجبار عدد من جنود الاحتلال فلسطينيًّا أعزل على خلع ملابسه في أحد شوارع خان يونس.

وتظهر الصور التي كانت داخل مسيرة إسرائيلية أسقطتها المقاومة-إسقاط قنبلة على جريح فلسطيني كان يحاول الاتصال بمن يسعفه.

ويظهر في الصور فلسطيني يصل إلى مفترق طرق تتمركز فيه آليات إسرائيلية مدرعة، حيث يجبره جنود الاحتلال عبر مكبرات الصوت على نزع ملابسه والتقدم ببطء نحوهم، وعندما يصل إلى الآلية -التي يتحصن فيها الجنود- دار بينهم حوار لم تُعرف تفاصيله ولم يُعرف مصير هذا الفلسطيني بعد هذه اللحظات.

وفي الوقت نفسه، كانت مسيرة أخرى في سماء قطاع غزة توثق مزيداً من الجرائم والانتهاكات، حيث صورت عمليات تفجير واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين.

وبينما كانت هذه المسيرة تستعد لالتقاط مشهد التفجير التالي، تظهر مساحات التدمير الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة.