حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة تدخل يومها الـ 352.. شهداء بينهم أطفال بقصف على دير البلح

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 352 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزّة، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين، عقب ارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في حصيلة الشهداء جراء تصاعد القصف العنيف على مخيمات النزوح، إذ أسفرت مجزرة ارتكبها طيران الاحتلال في مدرسة إيواء بحي الزيتون، عن سقوط أكثر من 22 شهيداً وعدد كبير من الجرحى.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و 391 شهيدًا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و 760 مصابًا بجروح متفاوتة؛ وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية الصادر أمس السبت.

واعلن الدفاع المدني صباح اليوم الأحد، عن انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل يعود لعائلة "دواس" في منطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع.

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها في محيط أبراج مدينة الأسرى المدمرة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيميّ البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة جوية عنيفة على حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت طفلة، مساء أمس، متأثرة بإصابتها بمجزرة الاحتلال في مدرسة الزيتون في غزة ظهر السبت.

ومساء أمس، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي طال تجمعًا للمواطنين في محيط مفترق شحيبر في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وقال جهاز "الدفاع المدني" الفلسطيني، إن طواقمه انتشلت شهيدًا و15 إصابة باستهداف طائرات الاحتلال محل "النزلي" للدعاية والإعلان في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد 43 فلسطينياً بينهم 14 طفلاً وخمس سيدات على الأقل، وإصابة آخرين بينهم تسعة أطفال بحالات بتر، في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة من القطاع منذ صباح السبت وحتى ساعات المساء.