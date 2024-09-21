حماس: مجزرةُ مدرسة "الزّيتون" بغزّة جريمةُ حربٍ بغطاءٍ عسكري وسياسي أمريكي

غزة- فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن غارات الاحتلال الوحشية لا تزال متواصلة على المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وأوضحت حماس في بيان صحافي، أن الجيش المجرم ارتكب عدداً من المجازر خلال السّاعات الماضية، بينها القصف الإجرامي على مدرسة الزيتون الابتدائية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، أدّت لارتقاء اثنين وعشرين شهيداً، بينهم ثلاثة عشر طفلاً وست نساء، كذلك تكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين، والقصف على مخازن لوزارة الصحة جنوب القطاع، وخلّف خمسة شهداء من العاملين بالوزارة.

وأكدت أنّ هذه الجرائم المتواصلة وغير المسبوقة في التاريخ الحديث؛ تشكّل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصراراً على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدّمه الإدارة الأمريكية، ما يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُّل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين.

ودعتْ حماس الشعوب العربية والإسلامية، وكافة القوى الحرّة والحية في الأمة، وكل أحرار العالم، إلى الوحدة، وتصعيد المواجهة مع هذا العدو المجرم على كافة الصُّعُد وبشتّى الوسائل، والعمل لكسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي.