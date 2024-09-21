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نادي الأسير: 10 آلاف 800 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

21 سبتمبر 2024 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس واليوم السبت (20) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأشار إلى أنّ عمليات الاعتقال توزّعت على محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، والقدس.

ولفت النادي إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني في البلدات، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

ونوّه إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكد  نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.
 

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #نادي الأسير الفلسطيني #طوفان الأقصى

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