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الاحتلال يغلق جزء من مجاله الجوي المدني

21 سبتمبر 2024 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق مجاله الجوي المدني في منطقة الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق سلطات الاحتلال المجال الجوي المدني من منطقة الخضيرة بجنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك جزء من حالة التأهب التي يتخذها خشية من رد فعل حزب الله على هجوم الضاحية في بيروت أمس.

واستشهد 31 لبنانيا بينهم 3 أطفال و68 جريحا في هجوم طائرات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونعى حزب الله من بين الشهداء 13 قائدا ومقاتلا في صفوفه.

وقال وزير الصحة اللبناني إلى مجموع الشهداء في قصف مبنى الضاحية وتفجيرات هواتف البيجر وصل إلى 71 شهيدا.

وأكد وزير النقل اللبناني أن ما حدث في الضاحية جريمة حرب والعدو الإسرائيلي يجر المنطقة إلى حرب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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