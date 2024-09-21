من هو القائد أحمد وهبي الذي اغتيل إلى جانب إبراهيم عقيل؟

هو أحمد محمود وهبي، الملقب بالحاج "أبو حسين سمير"، ولد في بلدة عدلون بجنوب لبنان في 1 نوفمبر 1964، وقد انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ تأسيسها.

يُعد من الجيل المُؤسس "للعمل الإسلامي" في بيروت، وشارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ما عرضه عام 1984، للاستهداف والأسر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

كان وهبي الحاج "أبو حسين سمير" ضمن قادة العمليات خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات، ومن القادة الميدانيين البارزين في كمين أنصارية النوعي عام 1997، الذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ المقاومة اللبنانية.

العديد من المسؤوليات

تولى العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة التدريب المركزي لحزب الله حتى العام 2007، وأدى دورًا محوريًا في تطوير القدرات البشرية للمقاومة التابعة لحزب الله.

تولّى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان، التي قادها منذ 2012 حتى مطلع العام الجاري 2024، كما وقاد العمليات العسكرية في القوة على ما عرف بجبهة الإسناد اللبنانية لغزة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" حتى مطلع عام 2024.

بعد استشهاد القائد وسام الطويل، في 8 يناير 2024 تولّى من جديد مسؤولية وحدة التدريب المركزي.

شهادة إلى جانب عقيل

التحق وهبي بصفوف قيادات حزب الله (المصنف على لوائح الإرهاب في أميركا ودول أخرى) منذ تأسيسه في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

استشهد، القائد أحمد وهبي، في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته داخل مبنى سكني في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى جانب القائد إبراهيم عقيل بالإضافة إلى 13 آخرين.

وأعلن جيش الاحتلال أنه اغتال في الغارة القيادي العسكري البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وقادة كبارًا آخرين بالحزب من بينهم القائد وهبي.

المصدر / فلسطين أون لاين