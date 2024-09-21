مُرتجى: الأهلي أول فريق مصري يشارك في دعم غزة

القاهرة/ فلسطين أون لاين

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إن الفريق الأحمر يعد أول فريق في مصر يشارك في دعم قطاع غزة أمام العدوان "الإسرائيلي" الغاشم منذ عام تقريبا.

جاءت أقوال مرتجى خلال إعلان النادي الأكثر جماهيرية في مصر، عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى.

وأكد مرتجى: "أن الأهلي لم يتأخر على أحد طوال تاريخه، وهو أول الأندية المصرية التي دعمت قطاع غزة”.

وأضاف: “الأهلي قدم دعماً لقطاع غزة وأرسل العديد من القوافل تحت إشراف النائب محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي".

ولفت إلى أن دعم فلسطين من ضمن اهتمامات رئيس النادي محمود الخطيب، وهناك كثير من الدلائل تؤكد أننا شعب واحد، تعاقدنا مع اللاعب الفلسطيني واعتباره لاعب مصري.

وتابع مرتجى: “ شعبية النادي الأهلي تفوق الـ 60 والـ70 مليون شخص، وذلك ساعدنا على التعاون الجديد بين الأهلي واليونيسيف، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي خصص أرباح مباراة دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي لدعم غزه وأطفالها”.

ويحظى النادي الأهلي المصري بشعبية كبيرة في قطاع غزة والوطن العربي، ويفتح أبوابه بشكل دائم أمام الفلسطينين، كما ولا تتردد جماهيره في التضامن دائما مع الشعب الفلسطيني، ومع غزة على وجه الخصوص.