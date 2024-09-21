حزبُ الله ينعى القائد العسْكري "إبراهيم عقيل"

بيروت/ فلسطين أون لاين

نعى حزب الله، القائد العسكري البارز في الحزب إبراهيم عقيل، الذي قضى مساء الجمعة في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين.

وقال حزب الله، في بيان فجر اليوم السبت: "التحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار، بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع". ‏

وأضاف حزب الله: "كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر". ‏

وأمس الجمعة، أعلنت مصادر طبية ارتقاء 14 شهيدا وإصابة 59 جريحا، بينهم 8 في حالة حرجة، في غارة "إسرائيلية" استهدفت شقة في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية في بيروت.

ويُذكر أن الشهيد عقيل، من مؤسسي العمل الإسلامي في بيروت وشارك في التصدي للاجتياح الإسرائيلي للبنان وتأسيس حزب الله، وشغل منصب قائد فرع العمليات ومسؤولية الأركان خلال فترة التسعينات، وأشرف على تأسيس قوة الرضوان التي تعتبر من وحدات النخبة في حزب الله.

تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه من المجموعة التي فجرت السفارة الأمريكية ومقرات المارينز بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وساهموا في انسحاب القوات الأمريكية.

ويعتبر الشهيد عقيل من العقول التخطيطية والعسكرية الكبيرة في الحزب وأشرف على عمليات في جبهة الإسناد اللبنانية خلال طوفان الأقصى.