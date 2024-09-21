في يومها الـ 351.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 351 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزّة، مخلّفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين، عقب ارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة.

في خانيونس، ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "مخيمر" في مدينة خان يونس.

كما ارتقى 6 شهداء بينهم 3 نساء في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو الخير" في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

وأصيب 3 مواطنين في استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حارة أبو طه وسط خانيونس.

وقال الدفاع المدني، إن طواقمه تمكّنت من انتشال 3 شهداء من منزل عائلة "القاعود" الذي قصفه الاحتلال في محيط الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس.

في المحافظة الوسطى، اندلع حريق كبير، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "فرج الله" في المخيم الجديد شمال النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق غربي مخيّم النصيرات، فيما أطلقت طائرة "الأباتشي" النار بشكل كثيف على المخيم.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم 1 بالنصيرات.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، واصلت مدفعية الاحتلال قصف منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني في غزة أنها تمكنت من انتشال 5 أطفال من تحت ركام منزل عائلة "حجي" الذي استهدفه الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في رفح، شن طيران الاحتلال غارة على حي الجنينة شرق رفح.