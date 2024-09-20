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40 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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بالفيديو 40 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

20 سبتمبر 2024 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتشديدات قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، أن 40 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة، وأوقفت عددا منهم وفتشتهم، الأمر الذي دفعهم للصلاة  قرب باب الأسباط.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى لإحكام الحصار حوله، والحيلولة دون وصول المصلين إليه.

كما اعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول إلى المسجد.

#المسجد الأقصى #صلاة الجمعة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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