فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتقاء الشاب ياسر امطير متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

"بقذيفة مضادّة للتّحصينات والأفراد".. القسّام تصْطاد جنود الاحتلال وتوقعهم قتلى وجرحى بمعارك رفح

وزيرة قطرية: التّقاعس الدّولي تجاه هجوم "البيجر" في لبنان مُرعب

خطاب "نصر الله" حَمَل رسائل ودلالات محلّية وإقليمية وهذه أبرزها! محلّلون يكشفون

"من جباليا إلى قباطية".. مشهدان أُسطوريان لمقاومين اشْتبكوا مع الاحتلال حتّى الرّمق الأخير

خبير يمني لـ"فلسطين أون لاين": اليمن جزء من طوفان الأقصى ومستمرون حتى وقف العدوان

كاتب "إسرائيلي": استيقظوا من غفْلتكم فالحرب مع لبنان لعبٌ بنار لا يمكن السّيطرة عليها

"عقب مُحاصرة منزل وقصف مركبة".. 7 شهداء في عدوان الاحتلال على قباطية جنوبي جنين

حماس: إلقاء الاحتلال جثامين الشّهداء من أسطح منازل قباطية جريمةٌ منكرة وانتهاكٌ صارخ للقوانين الدّولية

انتهاكاتٌ مُتصاعدة.. الاحتلال يُواصل حملة اقتحاماته واعتقالاته في الضّفة الغربية

بالفيديو ارتقاء الشاب ياسر امطير متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

20 سبتمبر 2024 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

ارتقى شابٌ فلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء الشاب الفلسطيني ياسر رائد فايز امطير، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحامها حي المطار في قلنديا، فجر اليوم.

وأفادت المصادر الطبية بأنّ الشهيد أمطير تعرّض لإصابة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بـ "الخطيرة"، فيما جرى الإعلان عن استشهاده بعد عدة ساعات.

ويُذكر أن الشهيد ياسر رائد فايز مطير يسكن مخيم قلنديا شمالي القدس، وهو شقيق الأسير صامد مطير.

 

#الحرب على غزة #شهيد القدس #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة