ارتقاء الشاب ياسر امطير متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

ارتقى شابٌ فلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء الشاب الفلسطيني ياسر رائد فايز امطير، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحامها حي المطار في قلنديا، فجر اليوم.

وأفادت المصادر الطبية بأنّ الشهيد أمطير تعرّض لإصابة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بـ "الخطيرة"، فيما جرى الإعلان عن استشهاده بعد عدة ساعات.

ويُذكر أن الشهيد ياسر رائد فايز مطير يسكن مخيم قلنديا شمالي القدس، وهو شقيق الأسير صامد مطير.