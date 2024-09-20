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"بقذيفة مضادّة للتّحصينات والأفراد".. القسّام تصْطاد جنود الاحتلال وتوقعهم قتلى وجرحى بمعارك رفح

20 سبتمبر 2024 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشّهيد عزّ الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 350 من ملحمة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهدافهم في مناطق توغّلهم بقطاع غزّة.

وقالت كتائب القسّام في بلاغ عسكري، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وأعلنت القسّام في بلاغ عسكري، أنّها تمكّنت من استهداف قوة "إسرائيلية" متحصنة داخل أحد المنازل شرق حي التنور بقذيفة TBG" مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد.

وأكدت أنها أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع.

 

 

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عمليات رفح

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