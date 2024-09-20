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حماس: إلقاء الاحتلال جثامين الشّهداء من أسطح منازل قباطية جريمةٌ منكرة وانتهاكٌ صارخ للقوانين الدّولية

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حماس: إلقاء الاحتلال جثامين الشّهداء من أسطح منازل قباطية جريمةٌ منكرة وانتهاكٌ صارخ للقوانين الدّولية

20 سبتمبر 2024 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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جنين/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المشاهد الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية غرب جنين، بإلقاء جثامين الشهداء من أسطح المنازل تؤكد مجددا همجية ووحشية هذا الاحتلال، والذي يرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة منذ عام وسط صمت دولي وغطاء سياسي وعسكري أمريكي.

وشددت حماس في تصريح صحفي، على أن التمثيل والتنكيل بجثث الشهداء جريمة منكرة، يجب أن يتم إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية.

وأكدت أن هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكب في غزة والضفة الغربية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية، وتؤكد أن هذا الاحتلال الفاشي لا يحتاج الذريعة كي يمارس قتله وجرائمه بحق شعبنا وشعوب المنطقة.

وأشارت حماس إلى أن هذه المشاهد والجرائم ستكون وقودًا لمزيد من الغضب الشعبي والثورة والعمليات الفدائية من أبطال ضفتنا الأبية.

#قباطية #الحرب على غزة #شهداء قباطية #طوفان الأقصى

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