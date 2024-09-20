انتهاكاتٌ مُتصاعدة.. الاحتلال يُواصل حملة اقتحاماته واعتقالاته في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة، تخلّلها اعتداءاتٌ على المواطنين وممتلكاتهم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، جنوب غرب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل، ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين علي محمود صالح قبها وطارق أحمد صالح قبها، عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وجرفت آليات الاحتلال مدخل قرية الشهداء جنوب جنين، ودوار الشهداء الذي يؤدي للمدينة وقريتي بير الباشا وبرقين وبلدة قباطية، ودمرت خطوط المياه في الموقع.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال اقتحام بلدة اماتين شرق المدينة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس، وسط إطلاق نار كثيف.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المركبات احترقت بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.