"الإبادة الجماعية" في يومها الـ 350.. ليلة داميةٌ في مدينة غزّة والمحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ350 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة بقطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قال الدفاع المدني الفلسطيني، إنه تم انتشال 7 شهداء بينهم امرأتان وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الشيخ في محيط منجرة العشي بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلتي "أبو الهطل" و"زيارة" قرب منتزه البلدية بمدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة في محيط شارع الحطبية ببيت لاهيا شمال غزة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

في المحافظة الوسطى، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً مروعة بقصفها منزلاً في منطقة تل النويري غربي مخيم النصيرات، ما أدى ارتقاء 8 شهداء بعضهم أشلاء، وإصابة 4 آخرين.

ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً بالمخيم الجديد في النصيرات، كما واصلت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق النار على المنازل شمال المخيم.

في رفح، نسفت قوات الاحتلال عدة مبان في المناطق الجنوبية من مدينة رفح.