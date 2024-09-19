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15 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

19 سبتمبر 2024 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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15 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
وكالات/ فلسطين أون لاين

تواصلت أعمال المقاومة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملًا مقاومًا.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 8 عمليات إطلاق نار وتفجير ثلاثة عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات والقاء حجارة في نقطتين وخروج مظاهرتين.

وفي مدينة القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة في بلدة الرام، كما خرجت مظاهرة ببلدة شعفاط تنديداً بجرائم الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في المزرعة الشرقية برام الله.

في حين، استمرت الاشتباكات المسلحة واطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة مناطق بمدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في قباطية وفحمة وحرش السعادة، كما اطلق مقاومون النار على مستوطنة شاكيد في المدينة ، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح في تبادل لإطلاق النار في قباطية بجنين.

كذلك فجر مقاومون عدة عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في بلدة قباطية.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة وبالرصاص، خلال اقتحام مخيم العين بنابلس.

#الضفة الغربية

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