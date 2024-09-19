"مشاهد وحشيَّة".. جنود الاحتلال يلقون جثامين الشهداء من سطح منزل في قباطية (شاهد)

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أظهرت مشاهد مصورة، اليوم الخميس، وحشية جنود الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بجثامين 3 من الشهداء الفلسطينيين، بعد محاصرة منزل في بلدة قباطية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد 3 من جنود الاحتلال وهم يعتلون سطح أحد الأبنية ويمسكون بكل جثة من جثث الشهداء الثلاثة، ثم يقومون بإلقائها واحدة تلو الأخرى من فوق سطح المنزل.

وفي مشهد آخر، أظهر مقطع مصورجندي من جيش الاحتلال وهو يعدم شابًا مصابًا بالرصاص على سطح المنزل الذي حاصره ببلدة قباطية جنوب جنين.

وظهر اليوم، استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين وأُصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

في تفاصيل الواقعة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلًا في البلدة، وطالبت من بداخله عبر مكبرات صوت بالاستسلام، قبل أن تقصفه بالقذائف.

ثم اعتلت سطحه، وسحبت جثامين الشهداء الثلاثة، وأخرجتهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

كما وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان، وفرضت حصارًا على محيطه بشكل كامل.

وبينما تحيط المدارس بالمنزل المحاصر، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص والقنابل باتجاهه مخلفة إصابات.