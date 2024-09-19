فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأقصى تحت التهديد الوجودي الأكبر له

"مشاهد وحشيَّة".. جنود الاحتلال يلقون جثامين الشهداء من سطح منزل في قباطية (شاهد)

جيش الاحتلال يقرُّ بمقتل قائد سرية وجندي بلواء غولاني على الحدود مع لبنان

البناء بالطِّين.. حيلة سكَّان قطاع غزَّة لترميم منازلهم واستقبال الشِّتاء وسط الحرب

استطلاع للرَّأي بشأن "الطُّوفان" و"عباس": التَّأييد الشَّعبيُّ لا يزال يميل لصالح "حماس"

كاتب أمريكي: وقف النار أكثر فعاليَّة من "الاستراتيجيات العسكرية" في إنقاذ الأسرى "الإسرائيليين"

حماس تثمِّن خطاب السَّيِّد نصر اللَّه.. وتؤكِّد: يعدّ صفعةً في وجه نتنياهو وحكومته الفاشيَّة

"الخبر هو ما ترون لا ما تسمعون".. طالع أبرز ما ورد في كلمة السَّيِّد حسن نصر اللَّه

أستاذ فلسفة أمريكي: (إسرائيل) تعمد إلى محو تاريخ الفلسطينيين لتبرير سياساتها الاستيطانية

"ملحمة الطُّوفان" في يومها الـ 349.. القسَّام تبثُّ مشاهد "نوعيَّةً" لاستهداف 3 ناقلات جند إسرائيليَّة في رفح

"مشاهد وحشيَّة".. جنود الاحتلال يلقون جثامين الشهداء من سطح منزل في قباطية (شاهد)

19 سبتمبر 2024 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
...
"مشاهد وحشية".. جنود الاحتلال يلقون جثامين الشهداء من سطح منزل في قباطية
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أظهرت مشاهد مصورة، اليوم الخميس، وحشية جنود الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بجثامين 3 من الشهداء الفلسطينيين، بعد محاصرة منزل في بلدة قباطية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت المشاهد 3 من جنود الاحتلال وهم يعتلون سطح أحد الأبنية ويمسكون بكل جثة من جثث الشهداء الثلاثة، ثم يقومون بإلقائها واحدة تلو الأخرى من فوق سطح المنزل.

وفي مشهد آخر، أظهر  مقطع مصورجندي من جيش الاحتلال وهو يعدم شابًا مصابًا بالرصاص على سطح المنزل الذي حاصره ببلدة قباطية جنوب جنين.

وظهر اليوم، استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين وأُصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

في تفاصيل الواقعة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلًا في البلدة، وطالبت من بداخله عبر مكبرات صوت بالاستسلام، قبل أن تقصفه بالقذائف.

ثم اعتلت سطحه، وسحبت جثامين الشهداء الثلاثة، وأخرجتهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

كما وصلت تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان، وفرضت حصارًا على محيطه بشكل كامل.

وبينما تحيط المدارس بالمنزل المحاصر، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص والقنابل باتجاهه مخلفة إصابات.

 

#الضفة #جنين #قباطية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة