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حماس: مقاومتُنا ستُقابل انتهاكات الاحتلال المُتصاعدة في الأقصى بمزيدٍ من الاشْتباك والتّصدي

19 سبتمبر 2024 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تكثيف اقتحامات عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتنظيم جولات استفزازية فيه وأداء صلوات تلمودية بحماية من جيش الاحتلال، في الوقت الذي يتم فيه فرض قيود على المصلين من أبناء شعبنا الفلسطيني أمام الدخول للمسجد؛ هو استمرار لخطوات الاحتلال الساعية لخلق واقع جديد.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن الاحتلال يحاول فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وبسط السيطرة عليه وتهويده. 

ودعت شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه، والعمل لإفشال كل مخططات الاحتلال الساعية لتهويده وتغيير معالمه.

وشددت على أنّ مقاومتنا الباسلة وشبابنا الثائر، سيقابل هذه الانتهاكات بمزيد من المقاومة والاشتباك مع الاحتلال، دفاعاً عن الأقصى والقدس وكافة أراضينا المحتلة.

#غزة

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