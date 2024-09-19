شهداء وإصابات بعدوان الاحتلال على قباطية جنوبي جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

ارتقى 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلًا، وأطلقت النار على 3 شبان كانوا على سطح المنزل المحاصر ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

كما شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في المنزل الذي تحاصره، وسط تواصل إطلاق النار.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المنزل المحاصر في قباطية بعد ورود بلاغات عن إصابات في المنزل.

وأضاف الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات إحداها بالرصاص الحي وإصابتين نتيجة اصطدام دورية الاحتلال بمركبة في بلدة قباطية جنوب جنين وجاري نقلهم للمستشفى.

واندلعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة جندي "إسرائيلي".

واقتحمت 3 آليات إسرئيلية الساحة الأمامية لمدرسة في بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلق قناص الاحتلال النار في محيط تجمع المدارس، ما أدى إلى حالة من الهلع بين الطلاب والطواقم التعليمية.

وذكر موقع "أخبار إسرائيل بلا رقابة" أن هناك أنباءً أولية تتحدث عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح في تبادل لإطلاق النار في قباطية بجنين.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية" خاصة حاصرت منزلًا في قباطية، وأطلقت قذائف أنيرجا صوبه، ودفعت بتعزيزات عسكرية للبلدة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.