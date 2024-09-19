دعاة وقادة نيجيريون يحثّون على تعزيز الدّعم المادي والمعنوي للشّعب الفلسطيني

فلسطين أون لاين

دعا مشاركون في فعالية أقيمت في مدينة لاغوس النيجيرية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المادي والمعنوي، مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تهم الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق.

وتم تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، خلال حدث "يوم الأقصى لعام 2024"، الذي نظمته جمعية الوعي الإسلامي (MAI) في استاد سوروليري الوطني، والذي جمع شخصيات ودينية ومجتمعية وحقوقية بارزة.

وتحت شعار "تحرير فلسطين: من النهر إلى البحر"، أدان المتحدثون بمن فيهم وزير الطيران السابق فيمي فاني-كايوذي، حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد فاني-كايوذي في كلمته المسجلة من أبوجا، أن المسلمين والمسيحيين في نيجيريا ملزمون أخلاقياً بالتحدث ضد العدوان "الإسرائيلي" واحتلال غزة.

كما شدّد لاكين أكينتولا، مدير منظمة حقوق المسلمين (MURIC)، على أن انتهاكات (إسرائيل) لقرارات الأمم المتحدة لن تُقبل لو قامت بها أي دولة أفريقية.

ومن جانبه، دعا الشيخ ذكر الله شفيعي، مفتي مؤتمر المنظمات الإسلامية (CIO)، المسلمين في نيجيريا والعالم إلى تكثيف الدعاء لفلسطين والاستمرار في دعمها حتى تحقيق حريتها.

كما حث شفيعي الحكومة النيجيرية على اتخاذ موقف واضح يدعم حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية.