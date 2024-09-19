معطيات حقوقية: 10800 معتقل من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

رام الله/ فلسطين أون لاين:

ارتفعت عدد حالات الاعتقال بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 10 آلاف و800 معتقل منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس، 35 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أنه من بين هؤلاء الأسرى الذين اعتقلوا صباح اليوم بالضفة، امرأة، وصحفي، ومواطن مريض بالسرطان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

المصدر / فلسطين أون لاين