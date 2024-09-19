بدران: حماس لا تعوّل على زيارة بلينكن والتّوصل لاتّفاق يقتضي ضغطًا أمريكيًا جادًا على نتنياهو

أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أن الحركة لا تعول على زيارة بلينكن، والتوصل لاتفاق يقتضي ضغطاً أمريكياً جاداً على نتنياهو.

وأوضح بدران أن الموقف يؤكد أن نتنياهو هو من يعطّل الاتفاق بأنه لم يعطِ موافقة واضحة حول نقاط الاتفاق.

وأشار إلى أن نتنياهو يضع شروطًا تعجيزية عمدًا لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق.

ولفت بدران إلى أن "حماس والفصائل الفلسطينية تركز على أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملاً وانسحاباً كاملاً من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى".

وشدّد على أن قضية الأسرى بالغة الأهمية، وهي إكرام للشعب الفلسطيني بنضاله ضد المحتل، مؤكدًا أن عقد صفقة تبادل مع الاحتلال حق الأسرى الفلسطينيين في رقبة المقاومة. ⁠

وقال "الاحتلال خطر على العرب وعلى كل المنطقة، ونواجهه في الضفة وغزة، ولا يمكن أن تهدأ المنطقة إلا بتوقف العدوان على غزة".

وثمّن بدران دور المقاومة اللبنانية في إسناد المقاومة في غزة، داعيًا إلى اتخاد موقف عربي صارم في مواجهة اعتداء الاحتلال على السيادة اللبنانية.