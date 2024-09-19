الخليل/ فلسطين أون لاين

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بعمليات هدم لمنزل المواطن محمد موسى في بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا بالخليل.

وقال رئيس بلدية بيت عوا غرب الخليل، محمد السويطي، إن الاحتلال نفذ عمليات هدم في 3 مواقع يبعد كل منها عن الآخر 100 متر تقريباً.

كما هدمت جرافات الاحتلال بركسًا زراعيًا للمعدات والأغنام تبلغ مساحته 1000 متر مربع، إضافة إلى غرفتين زراعيتين من الطوب والصفيح مساحة كل واحدة منهما 50 مترا مربعا تعودان للمواطن رامي السويطي، وأرضية للبناء قيد الإنشاء للمواطن ساري عيسى السويطي.

وأكد السويطي، أن الهدم طال مؤسسة تجارية تبلغ مساحتها 400 متر، ومنزلاً بمساحة 140 متر، ومنزل من طابقين تضم 5 محلات تجارية والطابق الثاني مساحته أكثر من 600 متر.

وأضاف "المنشآت المهدومة تقع في منطقة مصنفة "ب" والاحتلال هدمها دون سابق إنذار بعد أن كنا فتحنا ملفاً قانونياً لمتابعة القضية".

وأوضح أن قائد المنطقة في جيش الاحتلال أصدر قرار الهدم بحجة أنها قريبة من الجدار الفاصل مع الأراضي المحتلة 48.

وأشار السويطي إلى أنه إذا استمرت عمليات الهدم ستفرغ المنطقة من سكانها، مؤكدًا أن قائد المنطقة في جيش الاحتلال يريد أن يثبت أمام حكومته أنه يشارك في الحرب.

وذكر أن الاحتلال هدم 7 منازل ومؤسسات في البلدة 3 منها في منطقة مصنفة "ب" منذ السابع من أكتوبر.