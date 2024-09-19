الاحتلال يغتال عنصرًا من الدّفاع المدني الفلسطيني

غزة - فلسطين أون لاين

اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني، عقب قصف جوي استهدف منزله في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، "ننعى الرقيب.أ مصعب عبدالله الكردي الذي ارتقى في قصف "إسرائيلي" غادر استهدف منزلهم السكني في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما ادى أيضًا إلى استشهاد زوجته الحامل في شهرها السابع".

ووتابعت "باستشهاد الزميل مصعب الكردي يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال هذه الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا إلى 84 شهيدًا".

وأشارت إلى أن الرقيب الكردي التحق في صفوف الدفاع المدني عام 2020، وعرف بأخلاقه العالية وتفانية في عمله، مقدامًا في خدمة أبناء شعبه وواجبه الإنساني والوطني.