فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"قلْ وداعًا لأحبائك".. آلاف المستوطنين يتلقّون رسائل نصّية تحذيرية وجيش الاحتلال يؤكد: لم نُرسلْها فمن الفاعل؟

"واستدعى مروحيةً و10 سيارات إسعاف".. مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين بقصف صاروخي لـ"حزب الله"

الاحتلال يغتال عنصرًا من الدّفاع المدني الفلسطيني

اعتقالاتٌ واسعة في قلقيلية واشتباكات مسلّحة في نابلس وجنين

"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ 349.. شهداء وجرحى في جباليا وقصفٌ مكثّف على مدينة غزة

"سيغرقكم طوفان الاستشهاديين".. القسّام تنشر رسالةً جديدة للاحتلال (شاهد)

حماس: قرار جمعية الأمم المتحدة انتصاراً مهما وتأكيداً على حجم عزلة الكيان الصهيوني

أي علاقة لهجوم "البيجر" في لبنان بضربة حزب الله على "غليلوت"؟

محللون يفسرون: هذا ما تريده "إسرائيل" من استمرار تفجير أجهزة اتِّصالات بلبنان

الرشق: العدوان على لبنان لن ينال من إرادة وصمود المقاومة

الاحتلال يغتال عنصرًا من الدّفاع المدني الفلسطيني

19 سبتمبر 2024 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني، عقب قصف جوي استهدف منزله في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، "ننعى الرقيب.أ مصعب عبدالله الكردي الذي ارتقى في قصف "إسرائيلي" غادر استهدف منزلهم السكني في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما ادى أيضًا إلى استشهاد زوجته الحامل في شهرها السابع".

ووتابعت "باستشهاد الزميل مصعب الكردي يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال هذه الحرب المستمرة بحق أبناء شعبنا إلى 84 شهيدًا".

وأشارت إلى أن الرقيب الكردي التحق في صفوف الدفاع المدني عام 2020، وعرف بأخلاقه العالية وتفانية في عمله، مقدامًا في خدمة أبناء شعبه وواجبه الإنساني والوطني.

#الدفاع المدني #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مصعب الكردي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة