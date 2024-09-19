"قلْ وداعًا لأحبائك".. آلاف المستوطنين يتلقّون رسائل نصّية تحذيرية وجيش الاحتلال يؤكد: لم نُرسلْها فمن الفاعل؟

تلقى المستوطنون، مساء أمس الأربعاء، عشرات الآلاف من الرسائل النّصية تحت عنوان "تنبيه طارئ"، تدعوهم لمغادرة أماكنهم والبحث عن "منطقة محمية".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن الرسائل النصية احتوت، على رابط يوضح، بأخطاء إملائية، "يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية"، مما يعني إنذارًا باحتمال سقوط صواريخ.



كما تعرّضت بعض الهواتف لاختراق الكتروني، ووصلت للمستوطنين رسائل نصية: "قل وداعًا لأحبائك؛ ولكن لا تقلق. سوف تعانقهم في الجحيم في غضون ساعات قليلة".

ومن جهته، نفى جيش الاحتلال إرساله رسائل نصية للمستوطنين تطالبهم بالدخول الفوري إلى الملاجئ والأماكن المحصنة.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن آلاف المستوطنين تلقّوا رسائل تحذيرية تطالبهم بدخول الأماكن الآمنة خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت القناة أن الجهات الأمنية المختصة تقوم بفحص من يقف وراء إرسال هذه الرسائل والتي تسببت في "بث حالة من الهلع في صفوف المستوطنين".

وبحسب القناة، فإن الترجيحات الأولية تتوقع بأن تكون إيران هي المسؤولة عن هذه الرسائل.