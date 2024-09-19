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"واستدعى مروحيةً و10 سيارات إسعاف".. مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين بقصف صاروخي لـ"حزب الله"

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"واستدعى مروحيةً و10 سيارات إسعاف".. مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين بقصف صاروخي لـ"حزب الله"

19 سبتمبر 2024 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس، عن مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 5 آخرين في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، جرّاء تعرّضهم  لصاروخ مضاد أطلق من لبنان.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إن صاروخًا مضادًا للدروع من لبنان استهدف وانفجر بآلية عسكرية لجيش الاحتلال في "تل حاي" بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الاحتلال استدعى 10 سيارات إسعاف طائرة مروحية للمساعدة في إخلاء الجنود المصابين.

وتحدّث موقع "والا" العبري عن تبادل لإطلاق النار بعد حادثة إطلاق الصواريخ المضادة للدروع.

 

وقالت مصادر لبنانية، إن الاحتلال قصف فسفوري كثيف استهدف بلدات الجنوب بعد انفجار الصاروخ، وذلك لعزل الجنوب اللبناني عن شمال الفلسطيني بالدخان لتأمين سحب الجنود المصابين.

ومن جهته، قال حزب الله في بيان عسكري " استهدف ‏مجاهدونا ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل ‏مباشر وأوقعوا فيها عددًا من القتلى والجرحى".

يتبع..

 

 

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى #الحرب مع لبنان #التصعيد في الشمال

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