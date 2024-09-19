اعتقالاتٌ واسعة في قلقيلية واشتباكات مسلّحة في نابلس وجنين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددًا من مدن وقُرى الضّفة الغربية.

في مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في المدينة، تخللها حملات تخريب واعتداء واعتقالات لعدد من الشبان.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جمال هندي علماً أنه كان قد أفرج عنه قبل أسبوعين بعد قضاء 20 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت العاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مارجريت الراعي، وزوجها الأسير المحرر ماهر الراعي وشقيقه شاهر.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، وعُرف من بين المعتقلين: الشيخ سائد سمحة، ومحمد راضي أبو سعدة، ومؤنس خالد، وعبد الحليم خالد، ومحمود أحمد قدومي، وحسن وليد قدومي، وحكم صدقي سليم، وعلاء فهيم شماسنة، وضياء فهيم شماسنة، وسامي ياسر خريشة.

في جنين، اندلعت اشتباكات مع قوة من جيش الاحتلال عقب اقتحامها المدينة، واعتقلت الصحفي مجاهد السعدي بعد الاعتداء عليه بوحشية.

في نابلس، استهدف مقاومون قوات الاحتلال قرب مخيم العين في نابلس بعبوة ناسفة، كما اعتقل الاحتلال أنس القني ومهند القني من كفر قليل، وحسام العالول ونجله عبد الرحمن العالول من شارع الجامعة في نابلس.