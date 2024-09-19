"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ 349.. شهداء وجرحى في جباليا وقصفٌ مكثّف على مدينة غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 349 حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح ضدّ شعبنا، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,272 شهيداً و 95,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية الأخيرة خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في القطاع.



في مدينة وشمال القطاع، نعت المديرية العامة للدفاع المدني، ارتقاء الرقيب مصعب عبد الله الكردي وزوجته الحامل في شهرها السابع؛ عقب استشهادهما إثر قصف الاحتلال منزلًأ لعائلة "شاهين" في منطقة الفاخورة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال بناية سكنية لعائلة الداعور قرب شركة الكهرباء بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في شارع النديم بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه حيّي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، كما نسفت القوات الصهيونية منازل ومربعات سكنية في محيط دوار "دولة" جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ومحيط الكلية الجامعية.

في المحافظة الوسطى، أطلقت طائرة مروحية حربية تابعة لقوات الاحتلال نيرانها باتجاه شارع السوق بمخيّم البريج، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال "بلوك 3" في المخيّم.

في رفح، شهدت مناطق شمال غرب المدينة، فجر اليوم، قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف.