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الرشق: العدوان على لبنان لن ينال من إرادة وصمود المقاومة

18 سبتمبر 2024 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة
غزة/ فلسطين أون لاين

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزَّت الرّشق، بشدَّة تجدّد واستمرار العدوان الصهيوني ضدَّ الشعب اللبناني، واستهداف المواطنين المدنيين، بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مختلف الأراضي اللبنانية، ما أدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى.

وقال الرشق، في بيان صحافي، "تتحمل حكومة الاحتلال الفاشية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا العدوان المستمر على لبنان، وما سبقه وما يتزامن معه من عدوان غاشم على قطاع غزة والضفة الغربية".

وأوضح الرشق، أنَّ هذا الاعتداء الصهيوني الإرهابي هو اعتداء صارخٌ على الأرض والشعب اللبناني الشقيق، واعتداء سافر على السيادة اللبنانية، يكشف حقيقة هذا الكيان المنتهك لكل المواثيق والأعراف الدولية، ممَّا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية لوضع حدّ لهذا الإرهاب الصهيوني، الذي بات يهدّد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف، "نشد على يد لبنان الشقيق، وعلى يد أبطال المقاومة الإسلامية في حزب الله، الذين يواصلون وقفتهم المشرفة مع شعبنا وقضيتنا الفلسطينية".

وأكد عضو المكتب السياسي، على أنَّ هذا العدوان الصهيوني الغاشم لن ينال من إرادة وصمود وبسالة المقاومة اللبنانية، ودورها وموقفها المقدّر في إسناد شعبنا ومقاومتنا.

 

#حماس #لبنان #تفجيرات البيجر

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