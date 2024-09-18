الاحتلال يزعم: حزب الله حاول اغتيال وزير الجيش الأسبق.. ويكشف تفاصيل عن الحادثة

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وشرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن العبوة الناسفة التي انفجرت في متنزّه نهر العوجا (اليركون وفق التسمية الإسرائيلية) في تل أبيب في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2023، وتتهم إسرائيل "حزب الله" اللبناني بها، كانت تهدف لاغتيال وزير الأمن سابقاً موشيه (بوجي) يعالون.

وجاء الكشف بعد تقديم لوائح اتهام اليوم ضد ثمانية أشخاص اتُهموا بمساعدة "جهات معادية".

وفي بيان مشترك صدر عن شرطة الاحتلال و"الشاباك"، قالا إن التفجير الذي وقع في منطقة منتزه اليركون بتل أبيب في 15 سبتمبر/أيلول 2023، عبر عبوة ناسفة كانت موجهة لاستهداف يعلون.

بحسب البيان، فإنه "خلال التحقيق، تبين أن التفجير كان محاولة لهجوم إرهابي يستهدف المدنيين في الحديقة، وتوصل المحققون إلى تحديد أفراد الشبكة المتورطة في زرع العبوة والقبض على ثمانية مشتبهين"، وأشار إلى أنه كان قد مُدّد اعتقال المشتبه بهم طوال الفترة السابقة.

وتابع "تشير التقديرات إلى أن العبوة كانت تستهدف شخصية بارزة، وتبين من التحقيقات، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة، أن الهدف كان رئيس الأركان ووزير الأمن الأسبق موشيه يعلون".

وبحسب "الشاباك" والشرطة، تم تصميم العبوة ليتم تفعيلها عن بعد باستخدام كاميرا واتصال خلوي، لكنها انفجرت قبل الموعد المقرر، على ما يبدو نتيجة عطل فني. وعززت الأجهزة الأمنية بعد الحادثة الحراسة على يعالون.

وبحسب صحيفة هآرتس، بعد عدة ساعات اعتقلت قوات "الشاباك" ووحدة "اليمام" فلسطينيين يعيشان بشكل متقطّع في يافا، للاشتباه في تورطهما في انفجار القنبلة.

وقال المعتقلان في التحقيق معهما، وفقاً للصحيفة العبرية، إنهما شاركا قبل أسابيع قليلة من الانفجار، في تهريب حقيبة تحتوي على عدد كبير من العبوات الناسفة والأسلحة، وأن بعض العبوات تم دفنها في أرجاء البلاد.

وقاد المشتبه بهما، اللذان تم اعتقالهما بعد الانفجار، "الشاباك" وجيش الاحتلال إلى منطقة في القدس الشرقية، حيث تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة من نوع "كليماغو" وسلاح من نوع "إم 16"، وأدى التحقيق مع الاثنين إلى تقديم لوائح الاتهام ضدهما وضد باقي المتهمين.

ويوم أمس الثلاثاء، زعم "الشاباك" إحباط عملية خطط لها حزب الله اللبناني، لاغتيال شخصية رفيعة سابقة أخرى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة. وجاء في بيان صادر عن "الشاباك"، أنه "تم إحباط عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله... كان يخطط لها أن تستهدف مسؤولاً سابقاً في المؤسسة الأمنية، وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة".

ولم يكشف الشاباك اسم المسؤول المستهدف، ولا مكان اكتشاف العبوة الناسفة، لكنه قال إنه "تم إطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية، وإرشادها بناءً على ذلك".