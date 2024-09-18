في موجة ثانية.. انفجار آلاف أجهزة اللَّاسلكيِّ (ووكي توكي) الَّتي يستخدمها حزب اللَّه

لبنان

دوت عدة انفجارات محدودة جديدة في عدد من المناطق في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق جديدة، في حادث يعتقد أنه على صلة بتفجير قوات الاحتلال مئات من أجهزة "البيجر" التي يستخدمها حزب لله، الثلاثاء، وأدت إلى إصابة نحو 4000 آلاف.

وفي حصيلة أولية، تناقلت وكالة الأنباء اللبنانية، ارتقاء 3 شهداء إثر انفجار أجهزة اتصالات في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي.

وذكر موقع أكسيوس الأميركي، أنَّ "إسرائيل" فجّرت اليوم آلاف أجهزة اللاسلكي الشخصية (ووكي توكي) التي يستخدمها حزب الله في موجة ثانية من عمليتها الاستخباراتية التي بدأتها أمس.

كما وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه وفقًا للمشاهد، ربما هذه المرة كمية متفجرات أكبر أشعلت النيران في شقق وسيارات بشكل كامل في لبنان.

وقال شهود عيان في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، إن انفجارات محدودة رصدت في عدة أماكن، ونجم عنها إصابات في صفوف اللبنانيين، فيما قالت مصادر محلية، إن دراجة نارية يستقلها شخص تعرضت لانفجار أدى إلى احتراقها دون تفاصيل.

وكان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أعلن الثلاثء، استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان، وإصابة نحو 2750 بينهم عناصر في حزب الله، في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي بحوزتهم.

ووجه حزب الله رسميا اتهاما لدولة الاحتلال بالمسؤولية عن تداعيات الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.

كما قال مسؤول كبير في حزب الله لرويترز، إن حسن نصر الله الأمين العام للحزب "بخير ولم يصب بأي أذى" في الانفجارات.

وقال بيان لـ "حزب الله": "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي، الذي ‏طال المدنيين أيضًا، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".‏

وأضاف: "إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا، وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة"‏.

في ذات الوقت، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نوع المادة الحساسة المستخدمة لتفجير أجهزة "بيجر" في لبنان هي مادة "PETN" شديدة الحساسية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن نوع المتفجرات التي تم إدخالها في الأجهزة هي مادة "PETN"، وهي واحدة من أقوى المتفجرات المعروفة في العالم، وهي مادة حساسة للحرارة والاحتكاك، وهذا ما يفسر انفجارها.