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"مقاوم يحرق جرافة ويرفع راية القسام عليها"..

بالفيديو القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" لاستهداف آليَّات العدوِّ واصطياد الجنود شرق رفح

18 سبتمبر 2024 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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#صورة| 🔻مقاوم يحرق جرافة الاحتلال بعد استهدافها ويرفع راية القسام عليها، شرق رفح جنوب قطاع غزة.
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 348 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفي أحدت التطورات، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد حصرية للمعارك الضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيقة "الياسين 105" المضادة للدروع وإصابتها بصورة مباشرة.

كما تضمنت استهداف جرافة عسكرية من نوع "دي 9″، قبل أن يضرم أحد عناصر القسام النيران فيها بعد 24 ساعة.

وقبل البدء في ذلك، قال أحد عناصر القسام الميدانيين "ها هي رفح"، مؤكدا أن جيش الاحتلال عاجز عن سحب آلياته من مكان الكمين.

وأضاف موجها رسالة للجيش الإسرائيلي مفادها أنك "ستغرق في رمال رفح"، قبل أن يهدي العملية إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) و"محور المقاومة".

وفي بلاغ منفصل، أعلنت الكتائب، تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء من استهداف مبنى تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بصاروخ موجه ما أدى إلى مقتل وإصابة من بداخله في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع

ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قالت القسام إنها نفذت عملية مركبة بحي الجنينة شرقي رفح، حيث استهدفت جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

#رفح #القسام

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