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مرداوي: عدوان الاحتلال على الخليل محاولة بائسة لترميم فشله في حملته على شمال الضفة

18 سبتمبر 2024 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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محمود مرداوي.jpeg
غزة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن عدوان الاحتلال على مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل، ما هو إلا محاولة بائسة لترميم فشله في حملته التي قام بها خلال الأيام الماضية والتي تركزت على شمال الضفة.

وأوضح مرداوي أن هذا الاقتحام الواسع من خلال الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للمخيم، تأكيد جديد على تخوفات الاحتلال وهواجسه بشأن قوة المقاومة الكامنة في جنوب الضفة الغربية، والتي تفاجئ الاحتلال بالعمليات النوعية، وتثخن في جنوده وقطعان مستوطنيه.

وشدد مرداوي على أن استمرار العدوان على محافظات الضفة الغربية لن يفلح في ثني شعبنا عن خيار المقاومة، وأن العمليات النوعية التي وقعت مؤخراً؛ هي مؤشر على حجم الغضب الكامن لدى شعبنا ومقاومتنا بسبب عنجهية الاحتلال وجرائمه البشعة.

وأضاف: "نحيي بطولات شعبنا ومقاومتنا الباسلة؛ وندعو جماهير الضفة الغربية إلى مزيد من الحشد والانتفاض في وجه الاحتلال وإيلامه بشتى الطرق الممكنة ".

#غزة #الاحتلال

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