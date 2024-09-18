(إسرائيل) تقر بتدمير 96 ألف منزل بغزة وتبرر جريمتها لسبب "التفخيخ"

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بنسف وتدمير نحو 96 ألف منزل لفلسطينيين في قطاع غزة بزعم أنها "كانت مفخخة".

وقالت "إذاعة الجيش" إنه "تم تدمير 96 ألف في غزة منذ بدء العمليات، بينها نحو 14 ألفا بمدينة رفح جنوب القطاع وحدها" بداعي أنها "أبنية مفخخة".

وفي هذا الخبر الذي تم نشره عبر إذاعة جيش الاحتلال يرى مراقبون أنها محاولة لتبرير جريمة النسف الواسعة والكبيرة لمنازل المدنيين والأحياء السكانية في مدينة رفح وغيرها من مناطق قطاع غزة، وربط عملية التدمير بكونها مفخخة وليس لسبب آخر.

مقتل 4 جنود

وعلى حد زعم الإذاعة أن "المبنى الذي تم الاستيلاء عليه وانفجر في رفح أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل 4 جنود وجرح 5 آخرين، هو واحد من آلاف المباني التي فخختها حماس في رفح".

وأضافت: "ما عُرف بتهديد المباني المفخخة الذي أدى إلى مقتل العديد من الجنود في غزة منذ بداية المناورة البرية (في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، أصبح في رفح يُعرف بتهديد الأحياء المفخخة".

وادعت أنه "في رفح، ليس مبنى مفخخا واحدا بل مجموعات مكونة من 30 - 40 مبنى مفخخ معا، وكل ما هو مطلوب هو كاميرا مركبة صغيرة مثبتة في أحدها لتصوير دخول قواتنا، ومعرفة متى يتم تفعيل آلية التنشيط عن بعد".

ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 350 ألف منزل كليا وجزئيا، فيما ترك نحو 80 ألفا أخرى غير صالحة للسكن.

7 أكتوبر

كما دمر كذلك 825 مساجد كليا وجزئيا و3 كنائس.

وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين