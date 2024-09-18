الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على إقامة مستشفى ميداني في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

وافقت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مقترح الاتحاد الفلسطيني، بإنشاء مستشفى ميداني متنقل في غزة، مجهّز بكامل أدواته، وبسعة 32 سريرًا، بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية وتعزيز الجهود الإغاثية الإنسانية في القطاع المحاصر.

تأتي موافقة اللجنة في إطار التأكيد على التزام الاتحاد القاري بدعم الاتحاد الفلسطيني، حيث من المتوقع أن يساعد المستشفى في تحسين الوضع الصحي المتدهور، وكذلك في تنسيق وتوزيع الموارد بين وكالات الإغاثة الإنسانية بمجرد تشغيله.

وسيعزز المستشفى قدرات الاستجابة السريعة والرعاية الفورية في حالات الطوارئ، ويساهم في مكافحة العدوى واحتواء الأمراض، وتمكين الهدف طويل الأمد المتمثل في إنشاء مستشفى متنقل للطب الرياضي.

وبذل اتحاد الكرة جهودًا مضنية وحثيثة من أجل الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي بشأن مشروع المستشفى الميداني، حيث من المتوقع، أن يشرع اتحاد الكرة الفلسطيني بالتواصل مع الجهات المختصة من أجل البدء بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن.



