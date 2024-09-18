فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

13 رابط لأهالي غزة للتسجيل بالمساعدات أو البحث عنها

"فخّخوا أحياء كاملة".. صحفي "إسرائيلي" يكشف للمرة الأولى تفاصيل مُثيرة حول أفخاخ القسّام في رفح

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على إقامة مستشفى ميداني في غزة

الصّحة بغزّة: 20 شهيداً و 54 إصابةً خلال الـ24ساعة الماضية

حماس تستهجن اجْتزاء وسيلة إعلامية مقاطع من مقابلة "مشعل" وتحويرها بقصد تشويه موقف الحركة

رابط اليونيسف لتسجيل مساعدة 1000 شيكل بغزة

"وفشلتْ القوّة في كشف المصيدة!".. الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول كمين "قاسٍ" برفح

نصر الله يلقي كلمة الخميس بعد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان

الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية في صور باهر بالقدس

عقب "تفجيرات البيجر".. نتنياهو يعقدُ جلسة مُشاورات في "الحُفرة" وحالة تأهب قُصوى تعمّ "إسرائيل"

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوافق على إقامة مستشفى ميداني في غزة

18 سبتمبر 2024 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
...
غزة/ فلسطين أون لاين

وافقت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مقترح الاتحاد الفلسطيني، بإنشاء مستشفى ميداني متنقل في غزة، مجهّز بكامل أدواته، وبسعة 32 سريرًا، بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية وتعزيز الجهود الإغاثية الإنسانية في القطاع المحاصر.

 تأتي موافقة اللجنة في إطار التأكيد على التزام الاتحاد القاري بدعم الاتحاد الفلسطيني، حيث من المتوقع أن يساعد المستشفى في تحسين الوضع الصحي المتدهور،  وكذلك في تنسيق وتوزيع الموارد بين وكالات الإغاثة الإنسانية بمجرد تشغيله.

وسيعزز المستشفى قدرات الاستجابة السريعة والرعاية الفورية في حالات الطوارئ، ويساهم في مكافحة العدوى واحتواء الأمراض، وتمكين الهدف طويل الأمد المتمثل في إنشاء مستشفى متنقل للطب الرياضي.

وبذل اتحاد الكرة جهودًا مضنية وحثيثة من أجل الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي بشأن مشروع المستشفى الميداني، حيث من المتوقع، أن يشرع اتحاد الكرة الفلسطيني بالتواصل مع الجهات المختصة من أجل البدء بالتنفيذ في أقرب وقت ممكن.

اتحاد1.jpg


 

#الحرب على غزة #الاتحاد الآسيوي لكرة القدم #طوفان الأقصى #مستشفى ميداني في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة