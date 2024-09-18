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حماس تستهجن اجْتزاء وسيلة إعلامية مقاطع من مقابلة "مشعل" وتحويرها بقصد تشويه موقف الحركة

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مشعل: المُقاومة أدخلتْ العدو في حالة من الاسْتنزاف وحماس لن تتنازلَ عن مطالبها بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال

حماس تستهجن اجْتزاء وسيلة إعلامية مقاطع من مقابلة "مشعل" وتحويرها بقصد تشويه موقف الحركة

18 سبتمبر 2024 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قيام إحدى وسائل الإعلام العربية باجتزاء مقاطع من المقابلة التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع رئيس الحركة في إقليم الخارج المجاهد خالد مشعل، وتحويرها بقصد تشويه موقف الحركة.

وشدد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم، في تصريح صحافي على موقف الحركة الواضح من المفاوضات، والمتجاوِب مع كافة المبادرات بما يحقق مصالح شعبنا، وحرصها على الوصول إلى وقفٍ دائم للعدوان وانسحابٍ كاملٍ من القطاع، وحرية عودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وإعمار ما دمره الاحتلال، وصولاً إلى صفقة حقيقية لتبادل الأسرى.

وأشار قاسم إلى أنّ من يتحمّل مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات هو نتنياهو وحكومته الفاشية، الذي يصرّ على وضع شروط جديدة معطّلة للاتفاق، وهو ما بات معروفاً للجميع بمن فيهم الوسطاء.

ودعا تلك الوسيلة الإعلامية التي اجتزأت وحرّفت الموقف، إلى توخّي الحقيقة، واحترام مبادئ المهنيّة الإعلامية، والانحياز لمواثيق الشرف الإعلامي، والابتعاد عن سياسة الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة.

وأمس الثلاثاء، أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، أن المقاومة انتصرت في الحرب وأنها ستلعب دورًا حاسمًا في مستقبل قطاع غزة.

وقال مشعل، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية، إن حماس أصبح لها اليد العليا بفضل بقائها صامدة طوال الفترة الماضية وأدخلت جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة من الاستنزاف.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعترف عمليًا بحماس، مشددًا على أن الحركة لن تتنازل عن مطالبها بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
 

#خالد مشعل #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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