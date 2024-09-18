الصّحة بغزّة: 20 شهيداً و 54 إصابةً خلال الـ24ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 348 يومًا.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيداً و 54 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,272 شهيداً و 95,551 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.