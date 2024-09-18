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رابط اليونيسف لتسجيل مساعدة 1000 شيكل بغزة

18 سبتمبر 2024 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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الونيسف أعلن تقديم مساعدات عاجلة مالية وغذائية لأهالي القطاع

أطلقت منظمة اليونيسف خدمة تقديم الدعم المالي والغذائي لأهالي قطاع غزة المتضررين من الحرب الإسرائيلية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

ويبحث مواطنون كثر عن رابط اليونيسف وذلك للحصول على خدمة الدعم المالي في ظل الأوضاع الصعبة والكارثية التي يعيشونها.

وأكدت المنظمة أن اطلاقها للرابط يهدف إلى تسجيل وتحديث بيانات النازحين في غزة من أجل مساندة جهوده في تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين إلى جانب الاستعانة بالبيانات لتخطيط وتطوير برامج المساعدة الغذائية بشكل فعّال لتوزيع المساعدات في حال توفرها.

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كما وأكدت أن التسجيل في الرابط سيمكن الراغب من تعبئة بيانات أسرته للتقدم بطلب مساعدة أو تحديث بياناتك المسجلة مسبقاً.

ونوه البرنامج أن تعبئة النموذج عبر الرابط لا يعني بالضرورة الحصول على المساعدة الغذائية تلقائيًا ولكنه يضمن تسجيل بياناتك لعمليات الاستلام والتوزيع المستقبلية في حال توفرت الإمكانية وفي حال عدم تلقيك أي مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي أو من المنظمات الإنسانية الأخرى. 

للتسجيل لتلقي مساعدة اليونيسف اضغــط هنــا 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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