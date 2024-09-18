الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية في صور باهر بالقدس

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات هدم وتجريف في وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وادي الحمص برفقة جرافات وشرعت بهدم منشآت تجارية ومخازن وأسوار.

وأقدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي على تصعيد عمليات هدم عشرات المساكن في منطقة وادي الحمص، في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن عمليات الهدم خلال شهر آب / أغسطس الماضي، تعادل إجمالي عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام 2024.

وتنوعت مبررات الهدم، لكن معظمها كان بذريعة "البناء بدون ترخيص"، رغم أن المقدسيين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.