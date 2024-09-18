فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"وفشلتْ القوّة في كشف المصيدة!".. الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول كمين "قاسٍ" برفح

نصر الله يلقي كلمة الخميس بعد تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان

الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية في صور باهر بالقدس

عقب "تفجيرات البيجر".. نتنياهو يعقدُ جلسة مُشاورات في "الحُفرة" وحالة تأهب قُصوى تعمّ "إسرائيل"

مشعل: المُقاومة أدخلتْ العدو في حالة من الاسْتنزاف وحماس لن تتنازلَ عن مطالبها بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال

"اغتيال الكوادر الطّبية".. ارتقاء الحكيم زياد الدلو في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في بيت لحم وسلفيت ومستوطنون يقتحمون قبر يوسُف في نابلس

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة تدخل يومها الـ 348 تواليًا

مختص يمنيّ لـ "فلسطين أون لاين": تصعيد الاحتلال في مناطق عدَّة مقدِّمة لحرب أوسع

خبير تقنيّ لـ "فلسطين أون لاين": ما حدث في لبنان اختراق سيبراني لأجهزة "البيجر" تمَّ التَّحكُّم به عن بعد

بالفيديو الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية في صور باهر بالقدس

18 سبتمبر 2024 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات هدم وتجريف في وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وادي الحمص برفقة جرافات  وشرعت بهدم منشآت تجارية ومخازن وأسوار.

وأقدمت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي على تصعيد عمليات هدم عشرات المساكن في منطقة وادي الحمص، في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن عمليات الهدم خلال شهر آب / أغسطس الماضي، تعادل إجمالي عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام 2024.

وتنوعت مبررات الهدم، لكن معظمها كان بذريعة "البناء بدون ترخيص"، رغم أن المقدسيين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال.

#الحرب على غزة #صور باهر #طوفان الأقصى #هدم منازل في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة