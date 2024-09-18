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"من بين القتلى نائب قائد سرية "

"وفشلتْ القوّة في كشف المصيدة!".. الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول كمين "قاسٍ" برفح

18 سبتمبر 2024 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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رفح/ فلسطين أون لاين

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في كمين نوعي نفّذته المقاومة الفلسطينية في المعارك البرية في رفح جنوب قطاع غزة.

ونشرتْ إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل جديدة حول الكمين الذي وقع به جنود الجيش الإسرائيلي في رفح.

وفي التفاصيل، قالت إن "قوة من الجيش دخلت يوم أمس الثلاثاء مبنى مفخخ في منطقة تل السلطان، كجزء من عمليات مسح المباني المفخخة".

وأضافت " وقبل دخول القوة إلى المبنى المفخخ تم تفعيل الإجراءات المخصصة لتحديد أماكن العبوات الناسفة والمتفجرات، إلا أن القوة فشلت في كشف مصيدة العبوة المفخخة".

وتابعت "وعند دخول القوة إلى المبنى المفخخ انفجرت بهم عبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

وكشفت القناة 12 العبرية، أن من بين قتلى جيش الاحتلال في رفح ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن موقع "إسرائيل اليوم"،  أسماء الجنود الأربعة الذين قتلوا يوم أمس الثلاثاء في كمين رفح، وهم: النقيب دانييل ميمون، (23 عامًا) وهو نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي،  والرقيب أغام نعيم، (20 عامًا)  مسعفة في الكتيبة 52، التابعة للواء المدرعات الأعقاب الحديدية (401)، الرقيب عميت بخاري، (21 عامًا) مقاتل في كتيبة شاكيد التابعة  للواء جفعاتي والرقيب دوتان شمعون. (21 عاما) مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي. 

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وأكد الموقع العبري، أنه في الحادثة التي قتلوا فيها، أُصيب ضابط وجنديان  اثنان من  كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة.

كما أصيب مقاتلان اخران بجراح متوسطة،  بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط من وحدة استطلاع  جفعاتي بجروح خطيرة نتيجة نيران آر بي جي.  وتم إجلاء المقاتلين الجرحى لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، حسبما تم إبلاغ عائلاتهم.

وأمس الثلاثاء، كشفت وسائل الإعلام العبري، أن جنود الاحتلال تعرّضوا لكمين "صعب" في معارك رفح، وعددًا من طائرات الاحتلال نفّذت عمليات إجلاء على عدة مراحل.

ووفقًا لما نشرته مصادر عبرية، فقد قُتل 713 ضابطًا وجنديًا من جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر، من بينهم 343 ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #كمين رفح

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