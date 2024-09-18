الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في بيت لحم وسلفيت ومستوطنون يقتحمون قبر يوسُف في نابلس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددًا من مدن وقرى الضفة الغربية وتركّزت في سلفيت وبيت لحم.

في بيت لحم، أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وواد فوكين قضاء بيت لحم، واعتقلت أكثر من 14 مواطنًا، عُرف منهم: محمد رأفت حمامرة (27 عاماً)، ومحمد ياسر حمامرة (27 عاما)، ومحمد جمال زعول (29 عاماً)، ومحمد علي سباتين (18 عاماً)، ويزن محمود زعول (21 عاماً)، وباسل محمد زعول (18 عاماً)، وقسام عميرة (19 عاماً)، وعبد الرحمن حمامرة (20 عاماً)، وبلال عوض حمامرة (19 عاماً)، وعبد الحميد سامي حمامرة (30 عاماً)، وقصي محمد سباتين (21 عاماً)، وقتاد ناصر شوشة (20 عاماً)، ومصطفى محمد سباتين (21 عاماً)، ويزن خالد الشوشة (27 عاماً)، أرسلان مناصرة (20 عاماً) .

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال شوارع وأحياء المدينة، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت 22 مواطنًا على الأقل، عُرف من بينهم: مراد فتاش، علي فاتوني، ذياب عمران، عناد أبو لاوي، محمد يسار، مصعب يسار، مصطفى زهد ، ضياء زهد، محمد راسم فاتوني، عبد الرحيم شاهين، عبد الرحمن شاهين، زيد زيادة، سمير دواهقة، أحمد عبد الفتاح معالي، محمد صلاح المصري، عبد القادر عزيز فتاش، المحامي/ سامي طه شاهين، أسامة دواهقة، فتحي أبو زاهر، سامي أبو زاهر، بلال رجب التري، حامد المصري.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت منازل عدد من المواطنين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل تعليق الدوام لهذا اليوم في مدارس الفوار والريحية والحدب بسبب استمرار اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار، وعرف من المعتقلين الشاب مجاهد البلاصي.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس، ومنطقة قبر يوسف لتأمين دخول المستوطنين.

وتزامن اقتحام قبر يوسف مع تحليق مكثف لطائرة استطلاع تابعة للاحتلال على ارتفاع منخفض أعلى شارع السوق في مخيم بلاطة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلاطة.

وفي رام الله، وداهمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري قرب رام الله واعتلقت أحد الشبان، كما داهمت منزلًا لعائلة "أبو مطر" في ي قرية جفنا، شمال المدينة، واعتقلت الشاب طارق ناصر أبو مطر.